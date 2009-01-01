Оккупанты арестовали 10 активистов, снимавших на видео обыски в Крыму

Активиста Мустафаева обвинили в демонстрации символики запрещённой в РФ партии Хизб ут-Тахрир в записях в соцсетях.

В оккупированном Симферополе Киевский районный суд арестовал 10 человек, задержанных во время проведения обыска у активиста Марлена Мустафаева.

Адвокат Николай Полозов отметил, что "суд" Крыма арестовал на 5 суток одиннадцать крымских татар, которых обвиняют в незаконных собраниях, сообщает "112 Украина".

"Вчера суды до позднего вечера, до 23:00, конвейерным способом принимали решения в отношении 11 лиц, которые были задержаны. Также были приняты административные решения в виде ареста сроком на 5 суток", — отметил Полозов.

По его словам, наказания для активиста Марлена Мустафаева было еще более жестким, ведь его посадили за решетку на 11 суток. Ему инкриминируют ст. 20.1 Кодекса административных правонарушений "демонстрации и запрещены символики в сети Интернет".

Как известно, активиста Марлена Мустафаева обвинили в демонстрации символики запрещённой в России партии Хизб ут-Тахрир в записях в социальных сетях в июле 2014 года. Утром 21 февраля у него дома прошёл обыск.

Одновременно полиция задержала 10 человек, из числа крымских татар, которые снимали происходящее на телефоны и вели стрим-трансляции происходящего, сообщает "Радио Свобода".

Судебные заседания по их делам длились до полуночи. Задержанные также жаловались на жестокое обращение со стороны силовиков.

Ряд свидетелей, которых привлекла полиция для доказательства вины задержанных отказались от показаний, заявив, что даже не читали протоколы показаний, которые их заставили подписать оперативники.

Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что рассматривает действия правоохранительных органов, как своеобразную провокацию.

"Собравшихся возле дома Мустафаева, где шёл обыск, людей неожиданно предупреждают, что расценивают их действия как несанкционированный митинг, а когда они начинают расходится, ловят и достаточно жёстко задерживают", — отмечает защитник.

"Крымские татары всегда поддерживают своих соотечественников, когда это необходимо, это взаимовыручка. Видимо, силовые структуры решили надавить на тех активистов, кто, на фоне отсутствия в Крыму независимых СМИ, освещает в социальных сетях обыски и аресты, среди крымских татар", — прокомментировал судебные решения адвокат.

Напомним, 21 февраля, оккупанты устроили новые облавы на полуострове. Задержанных крымских татар обвинили в "терроризме".

Подробнее о российских репрессиях в оккупированном Крыму читайте в материале "Новые задержания в Крыму: запугивания и предупреждения".