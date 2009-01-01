Оккупанты несут огромные потери: погибших и раненых одевают в гражданское и записывают в местные жители

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть информацию о количестве потерь.

Кладбище боевиков в Донецке donpress.com

Боевики на Донбассе продолжают нестив связи с низким уровнем подготовки, халатностью военнослужащих и ответным огнем украинских военных.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, командование российских оккупационных войск пытается скрыть информацию о количестве боевых и небоевых потерь кадровых военнослужащих ВС РФ.

С этой целью к персоналу госпиталей и других медицинских учреждений, в т.ч. гражданских доведено требование принимать погибших и раненых российских военнослужащих только в гражданской одежде и регистрировать их как местных жителей, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе Россия скрывает потери: под Горловкой погибших диверсантов переодели в гражданское и бросили в лесу.