Оккупанты несут огромные потери: погибших и раненых одевают в гражданское и записывают в местные жители

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть информацию о количестве потерь.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, командование российских оккупационных войск пытается скрыть информацию о количестве боевых и небоевых потерь кадровых военнослужащих ВС РФ.
С этой целью к персоналу госпиталей и других медицинских учреждений, в т.ч. гражданских доведено требование принимать погибших и раненых российских военнослужащих только в гражданской одежде и регистрировать их как местных жителей, добавили в ГУР МОУ.
Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе Россия скрывает потери: под Горловкой погибших диверсантов переодели в гражданское и бросили в лесу.