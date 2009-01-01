Оккупанты устроили новые облавы на полуострове. Задержанных крымских татар обвинили в "терроризме"

Чубаров заявляет, что, по разным источникам, сегодня в Крыму оккупационными властями задержаны от 10 до 20 крымских татар.

Оккупанты устроили новые облавы на полуострове ru.krymr.com

оккупированном Россией Крыму задержанных сегодня в поселке Каменка крымских татар российское телевиденье объявило террористами.

Об этом российский адвокат Николай Полозов сообщил в Twitter.

"По росТВ соседей Марлена Мустафаева, пришедших утром поддержать его во время обыска и задержанных по 20.2 КоАП, уже объявили террористами", — отметил адвокат.

В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявляет, что, по разным источникам, сегодня в Крыму оккупационными властями задержаны от 10 до 20 крымских татар, сообщает УНИАН.

"Буквально утром, несколько часов назад, около 20 человек арестовали в Крыму в поселке Каменка", — сказал Чубаров.

В то же время он отметил, что эта информация уточняется, поскольку другой источник сообщил о задержании 11 человек.

По его словам, сегодня утром с обыском представители силовых структур оккупационных властей пришли к крымскотатарскому активисту Марлену Мустафаева, который является активным автором в социальной сети Facebook.

"Пришли к нему с обыском с целью арестовать, а другие люди собрались, чтобы выяснить для себя, что происходит с их соседом. Их всех забрали и повезли в "центр по борьбе с экстремизмом". Такие сегодня реалии оккупационного Крыма", — сказал Чубаров.

Он отметил, что на сегодняшний день за решеткой с разным статусом находятся около 25 человек, задержанных или осужденных оккупационными властями за несогласие с захватом Крыма Россией.

Подробнее о российских репрессиях в оккупированном Крыму читайте в материале "Новые задержания в Крыму: запугивания и предупреждения".

Фото: krymr.com.