Оккупанты в Крыму проводят репрессий против украинцев по национальному признаку — МИД

Обращено внимание на систематическим нарушениям Российской Федерацией прав человека.

Оккупанты в Крыму устроили репрессии ru.krymr.com

Министерство иностранных дел Украины заявило о фактах репрессий против граждан Украины по национальному признаку со стороны российских оккупационных властей в Крыму

Об этом говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня коренных народов мира.

"В этот день в очередной раз обращаем внимание на систематические нарушения Российской Федерацией прав человека на территории временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и Севастополя (Украина), где международными наблюдателями, в частности Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, фиксируются многочисленные факты репрессий против граждан Украины по национальному признаку, этнически и политически мотивированных преследований со стороны государственных органов Российской Федерации.

Необходимость прекращения нарушений Россией прав человека на полуострове, в том числе преследований жителей Крыма по национальному признаку, отмечается в резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, Комитета министров Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и других международных организаций.

Грубые нарушения Россией прав человека на территории временно оккупированной ею АРК стали основанием для обращения Украины в Международный суд с иском о нарушении РФ норм Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 Суд обязал Российскую Федерацию воздерживаться от сохранения существующих и применение новых мер, препятствующих деятельности представительных органов крымскотатарского сообщества, в частности Меджлиса, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке", — заявили в МИД.

Все виновные во временной оккупации Крыма, а также системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на этой территории будут привлечены к ответственности, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее в прокуратуре приговор оккупантов украинскому активисту в АРК назвали дискриминацией по национальному признаку.