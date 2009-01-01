Оккупанты вывезли из Ясиноватой десяток грузовиков секретных боеприпасов

Обозначения на ящиках были зарисованы или затёрты, сообщает Дмитрий Тымчук.

Военные грузовики боевиков, иллюстрация Reuters

оккупанты вели огонь из 2-х 120-мм миномётов, обстреливая позиции ВСУ в районе "промки" с огневой позиции из леса на Каштановом.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта обстрелы велись по обычной методике оккупантов — 82-мм миномёты и СПГ с "вплетением" 120-мм минометов.

А тем временем с соседней ж/д станции "Ясиноватая" оккупанты 4-мя "Уралами" вывозили ящики с боеприпасами (грузовики совершили по несколько рейсов). Тип боеприпасов установить не удалось — обозначения на ящиках были зарисованы или затёрты.

Во время загрузки меры предосторожности боевиками были беспрецедентно усилены, район ж/д станции оцеплен, гражданские лица в район разгрузки не допускались, добавил координатор "Информсопротивления"

Ранее "Главред" сообщал, что у Авдеевки позиции украинской армии боевики накрывают запрещенными зажигательными боеприпасами.