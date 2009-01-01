Оккупированный Донбасс является единственным местом, где страдают русскоязычные — Волкер

Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины, отметил спецпредставитель США.

Курт Волкер Скриншот

Встреча 21 августа с помощником президента РФ Владиславом Сурковым была конструктивной, откровенной и прямой, но были и такие вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Немецкой волне".

"Во-первых, мы согласились, что статус-кво является невыгодным для всех сторон. Он невыгодный для России, для Украины, для населения Донбасса. И наиболее вероятным является то, что ситуация будет ухудшаться", — отметил Волкер, добавив, что в переговорах необходимо срочное продвижение.

"Во-вторых, нам нужен свежий подход к вопросу безопасности", — отметил дипломат.

В этом контексте Волкер отметил, что Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины.

"Но, откровенно говоря, единственной территорией, где русскоязычные люди страдают, является территория, которая находится под контролем российских войск. Поэтому если существует иной способ обеспечить безопасность людей без присутствия российских войск, то это, наверное, было бы лучше для всех", — отметил он, добавив, что также обсуждались сценарии безопасности и политический процесс.

Подробнее на эту тему читайте в материале журналиста Виталия Портникова "Волкер vs Сурков. Враги по несчастью".