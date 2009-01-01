Окружение, удушение, лобовая атака. Могли ли силы АТО в июле 2014-го взять Донецк

Августовское вторжение российских войск сорвало наступление ВСУ на Донбассе, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

В июле 2014-го года, когда украинские военные, силы АТО все равно не имели возможности для взятия миллионного Донецка.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Нет, не было [шансов]. Окружить — да, удушить — тоже да. Но штурмовать в лобовую — нет. Если бы в свое время украинским войскам удалось удержать линию Дебальцево — Красный Луч (сейчас Хрустальный. — Ред.), никаких шансов на существование у этих квазигосударственных образований не было бы. Летом 2014 года ВСУ были близки к этому. Если бы не августовское вторжение российских войск", — посетовал военный эксперт.

Комментируя вопрос, ожидать ли в этом году на День Независимости масштабных операций и активизации обстрелов со стороны боевиков, окружения сил АТО, Константин Машовец заметил: С "котлами" у них уже давно проблемы. А что касается активизации обстрелов — возможно. Особенно учитывая предрасположенность Путина к символизму".

Ранее военный эксперт объяснил, возможны ли междоусобные разборки между ДНР и ЛНР.

Больше читайте на "Главреде": "Константин Машовец: цели Кремля не изменились — полный контроль над Украиной".