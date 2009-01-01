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Окружение, удушение, лобовая атака. Могли ли силы АТО в июле 2014-го взять Донецк

Сегодня, 17:05

Августовское вторжение российских войск сорвало наступление ВСУ на Донбассе, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец
Константин Машовец Главред
В июле 2014-го года, когда украинские военные активно развивали наступление на Донбассе, силы АТО все равно не имели возможности для взятия миллионного Донецка.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Нет, не было [шансов]. Окружить — да, удушить — тоже да. Но штурмовать в лобовую — нет. Если бы в свое время украинским войскам удалось удержать линию Дебальцево — Красный Луч (сейчас Хрустальный. — Ред.), никаких шансов на существование у этих квазигосударственных образований не было бы. Летом 2014 года ВСУ были близки к этому. Если бы не августовское вторжение российских войск", — посетовал военный эксперт.

Комментируя вопрос, ожидать ли в этом году на День Независимости масштабных операций и активизации обстрелов со стороны боевиков, окружения сил АТО, Константин Машовец заметил: С "котлами" у них уже давно проблемы. А что касается активизации обстрелов — возможно. Особенно учитывая предрасположенность Путина к символизму".

Ранее военный эксперт объяснил, возможны ли междоусобные разборки между ДНР и ЛНР.

Больше читайте на "Главреде": "Константин Машовец: цели Кремля не изменились — полный контроль над Украиной".

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Машовец, военный журналист, военный эксперт, Донецк, наступление, окружение, Дебальцево, котел
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