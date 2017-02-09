Омеляну приглянулась должность главы Фискальной службы — СМИ

Отставка с поста министра должна сделать из него жертву коррупционной системы и помочь поддержать имидж молодого политика-реформатора.

Владимир Омелян УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует получить должность главы Государственной фискальной службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Блоке Петра Порошенко, сообщает "Апостроф".

СМИ отмечают, что при поддержке влиятельных пропрезидентских депутатов Омелян ищет альтернативную должность на высшем уровне, чтобы отыграться за министерские провалы. При этом отдать кресло руководителя ГФС Омеляну в БПП пока не готовы, несмотря на высокую поддержку, а также конфликт главного налоговика Романа Насирова с министром финансов Александром Данилюком.

В то же время, члены парламентской фракции БПП высказали мнение, что Омеляну не хватает опыта успешной деятельности на высшем уровне. Его карьера проходила на вторых ролях в подразделениях министерств, а значит Омелян — больше исполнитель, чем руководитель. Поэтому в БПП считают, что Омелян не готов к высокой должности, пишет издание.

Также СМИ обратили внимание, что против министра свидетельствуют проблемы в его собственном ведомстве. "Неспособность построить управленческую систему привела к болезненному аппаратному поражению — потере контроля над "Укрзалізницею". Также Омелян стал героем медийных скандалов, после чего его рейтинг как управленца упал до критической черты", — пишет издание.

СМИ полагают, что в таких условиях Владимир Омелян пытается начать собственную игру. "Отставка с поста министра при таких обстоятельствах должна сделать из него жертву коррупционной системы и помочь поддержать имидж молодого политика-реформатора", — отмечает издание.