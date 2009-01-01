"Он будет слепой и хромой". Стали известны подробности "заказа" на похищение Гончаренко

Злоумышленники собирались нанести Гончаренко тяжелые телесные повреждения.

Инсценировка похищения Гончаренко пресс-служба Генпрокуратуры

Обнародована видеозапись разговора депутата Лиманского райсовета от "Оппозиционного блока" Александра Кушнарева с двумя другими людьми, которые обсуждают похищение депутата от БПП Гончаренко

По информации спецслужбы, преступную группу "вели" два месяца, сообщает "Думская".

Так, они обсуждают готовящееся покушение и нанесение тяжких телесных повреждений нардепу Гончаренко. "Все будет нормально... От того, что я ему сделаю, еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой, все!", — слышно на видео.

Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и причинение увечий Гончаренко. По данным прокуратуры, организатором подготовки похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе.

Злоумышленники собирались нанести Гончаренко тяжелые телесные повреждения — облить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. В прокуратуре сообщили, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение. Еще одним участником преступной группировки, по данным прокуратуры, является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации.

Кроме того, одним из трех задержанных фигурантов дела о похищении народного депутата Алексея Гончаренко является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко в комментарии телеканалу NewsOne.

"Один из фигурантов дела - бывший военнослужащий. У него, кроме украинского паспорта, обнаружен новый российский. То есть, у нас четко прослеживается, какая и с кем у них связь", — сказал Жученко.

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Ранее сообщалось, что Гончаренко выехал на встречу в Одессу и был похищен. Позже в прокуратуре сообщили, что нардеп находится в безопасности, а заказчиком похищения являлся депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.

Фото: Генпрокуратура.

Видео: DumskayaTV.