"Он просто особь". Шокин ответил Байдену на "сукиного сына"

Дочь Виктора Шокина планирует подать в суд на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Откровения Байдена могут закончиться для него судом Reuters

У бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нет ничего святого, заявил экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. Так он прокомментировал слова американского политика, назвавшего Шокина "сукиным сыном".

"То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое", — сказал Шокин в комментарии "Українським Новинам".

Шокин подчеркнул, что "Если он до этого опустился — мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь".

По словам экс-генпрокурора, заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

"Я глубоко уважаю США и американский народ, как стратегического и самого главного и важного партнера Украины, который оказывает нам помощь в самые тяжелые времена нашей страны. Но я хочу разделить американский народ и таких лиц как Джо Байден. Я считаю, что это немного разные вещи — американцы и Байден. То, что творит Байден, он фактически вмешивается во внутренние интересы других государств, нарушая их суверенитет, навязывая свою личную волю, прикрываясь, что он представляет Соединенные Штаты Америки. Заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что мое увольнение произошло незаконно под давлением этого лица, которое осуществлялось на руководство нашего государства извне", — сказал Шокин.

Он добавил, что заявление Байдена будет дополнительным аргументом в судах о незаконности его увольнения с поста генпрокурора.

Он также отметил, что во время работы генпрокурором лично активизировал ряд серьезных уголовных дел, что видимо и не понравилось Байдену.

В то же время дочь бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина Алина планирует подать в суд на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал ее отца "су*иным сыном". Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что все граждане Америки должны быть равными перед законом.

"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в котором он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая, что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом", — написала Шокина.

Напомним, ранее бывший американский вице-президент Джозеф Байден рассказал, как во время президентства Барака Обамы Белый дом влиял на Украину.