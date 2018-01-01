Савченко рассказала о возвращении в Киев

Нардеп планировала находиться в заграничной командировке до 16 марта, но передумала.

Внефракционный депутат Надежда Савченко решила прервать свою командировку в Страсбург, где планировала находиться до 16 марта, и пообещалауже завтра, 15 марта.

"Изменили билеты, извинились перед евродепутатами", – сообщила "Украинской правде" ее сестра Вера Савченко.

В то же время на официальной странице в Facebook пресс-служба написала, что Савченко проведет брифинг в Киеве утром 15 марта.

Ранее Савченко заявляла, что прибудет посетит ведомство, только если ей "передут наручно вызов в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ".

Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.

СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.