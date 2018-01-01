Онищенко рассказал, как потратил 30 млн долларов на дискредитацию Яценюка

Беглый олигарх поведал, как его пропагандистская машина задействовала практически каждого врага Яценюка.







УНИАН

Бывший союзник обвиняет в масштабной политической и финансовой коррупции высших чиновников Украины, чье правительство получил миллиарды долларов международного финансирования в период после восстания, которое повергло бывшего диктатора Виктора Януковича. Офис прозападного президента Петра Порошенко усиленно отрицает обвинения со стороны бывшего парламентария и олигарха Александра Онищенко, сообщает " Цензор.НЕТ" со ссылкой на The Independent.

Онищенко бежал в Лондон, где он теперь живет в изгнании, обвиненный украинскими властями в коррупции. В серии громких заявлений господин Онищенко утверждает, что избрание его народным депутатом стало возможным после того, как он заплатил высокопоставленному парламентарию $ 6 млн. Он также утверждает, что государственный чиновник попросил его организовать и финансировать клеветническую кампанию против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Кампания, по его словам, стоила около $ 3 млн в месяц и продолжалась в течение почти 10 месяцев. Яценюк подал в отставку в апреле 2016 года после того, как потерял популярность. Офис президента сказал, что господин Онищенко пытается политизировать уголовное дело против него и "притворяется жертвой политических репрессий. Это мотивация его совершенно безосновательных обвинений".

The Independent не смогла проверить обвинения господина Онищенко и не называет главного фигуранта и его посредников по юридическим причинам. Его обвинения звучат после того, когда ЕС, МВФ и другие члены международного сообщества выражают обеспокоенность, что очень мало делается для преодоления тотальной коррупции в стране. Администрация господина Порошенко была подвергнута критике за неспособность привлечь к ответственности ни одного члена режима Януковича, и в рейтинге коррупции Transparency International 2015 года Украина занимает 130 место из 168 стран.

Однако Администрация господина Порошенко получила определенное одобрение за мероприятия по борьбе с коррупцией, в частности, создание Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ) и реформирования системы государственных закупок. Но эти организации тоже критикують за неспособность обуздать эпидемию преступлений "белых воротничков", что отпугивает западных инвесторов. НАБУ утверждает, что господин Онищенко организовал хищение государственных средств в рамках совместной программы с газовой компанией "Укргаздобыча". НАБУ утверждает, что схема нанесла ущерб государству в размере около £ 50 млн. Детективы НАБУ также изъяли 10 квартир, девять домов, 10 участков земли, 39 банковских счетов, а также 11 автомобилей, принадлежащих Онищенко и его

Онищенко утверждает, что дело сфабриковано и политически мотивировано. 47-летний отец двоих детей родился в селе недалеко от Ростова в России - в регионе коневодства. Любов к лошадям у него была всегда, а потом он стал чемпионом по конкуру и занялся разведением лошадей. Он утверждает, что его баллотирование в депутаты было поставлено под угрозу в 2014 году, когда он был вне страны, представляя конную команду Украины на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Его отсутствие, как он утверждал, означало, что он не соответствовал избирательному законодательству относительно того, как долго он проживал в Украине. Но за два дня до крайнего срока для выдвижения в кандидаты в депутаты, как утверждает господин Онищенко, ему позвонил высокопоставленный чиновник: "Вы должны прийти, вы должны встретиться с моим человеком. Он объяснит, что делать".

Он заявил: "Я встретился с этим мужчиной, и он сказал мне, что я должен заплатить эту сумму ($ 6 млн), чтобы поддержать президента в избирательной кампании". На вопрос, как он может доказать это, господин Онищенко говорит, что он ничего не записал, но готов пройти тест на детекторе лжи. На вопрос, что он чувствовал по поводу такого платежа, он отвечает: "У нас была эта привычка на протяжении 20 лет. Всегда была та же система. Они (власть) имеют власть, они имеют налоговую администрацию, у них есть генеральный прокурор. Если они хотят создать для вас проблемы, они это сделают. Они могут полностью уничтожить вас. Вы должны найти способ, чтобы иметь хорошие отношения". Он сказал, что во время режима Януковича таким бизнесменам, как он, пришлось после уплаты налогов отдать половину прибыли президенту.

Он описывает нынешний механизм взяточничества, как будто это обычное дело. На вопрос о том, как было уплачено $ 6 млн взятки, о которой он вспоминал, он улыбается: "На самом деле в этот раз мы заплатили гривнями (в местной валюте), поэтому это было пять или шесть мешков". Он разводит руки на ширину спортивной сумки: "Вы получаете специальные мешки из банков, чтобы нести много денег. Средства были выплачены наличными, а это означает, что не было никакого письменного подтверждения", - сказал он.

Онищенко утверждает, что другие, по предъявленным ему обвинениям, откаты были немного "тоньше". Он говорит, показывая The Independent серию SMS-сообщений, которые, как он теперь может с уверенностью утверждать, являются инструкциями от посредника об оплате,которую высокопоставленный чиновник потребовал в размере 2 000 гривен (около £ 60) за 1 000 проданных им кубических метров газа. К тому же, как он утверждает, агент чиновника лично приходил в его кабинет и забрал $ 1 млн наличными на "карманные расходы". Когда его спросили, почему он хотел стать депутатом, господин Онищенко отвечает с откровенностью, что пугает: "Для того, чтобы защитить свой бизнес". Он говорит, что все сначала прошло хорошо, но потом, как он утверждает, чиновник сказал, что их бизнес-план блокирует премьер-министр Арсений Яценюк. Господин Яценюк, экономист, юрист и парламентарий в течение длительного времени, был первым премьер-министром после Революции Майдана.

Но, по словам господина Онищенко, чиновник был убежден, что премьер-министр должен уйти. Он утверждает, что чиновник сказал ему: "Он наш враг и уничтожит все, что мы хотим сделать... Вы должны помочь мне сбросить его, с ним мы никогда не достигнем желаемого". Господин Онищенко говорит, что так он организовал отдел пропаганды против избранного премьер-министра. "Я убил его за один год", - говорит он, утверждая, что рейтинг господина Яценюка упал с 30 до 1 процента. Из его месячного бюджета в $ 3 млн, как утверждает Онищенко, он финансировал акции протеста против Яценюка, платил ультраправым националистам, чтобы те проводили антиправительственные акции, и подкупил СМИ для запуска сюжетов против Яценюка.

На вопрос, сколько платили присутствующим, он немного расплывчато ответил: "Около $ 50 или где-то так. Есть компании, которые организовывают это". По словам Онищенко, его пропагандистская машина задействовала практически каждого врага, которого господин Яценюк когда-либо нажил. Были ли эти обвинения правдивы? "Я не знаю точно, что-то было правдой, что-то нет. Я никогда не проверял. Моей целью было просто сделать скандал", - сказал он. Онищенко утверждает, что его группа также помогала организовывать массовые демонстрации, чтобы подчеркнуть политические ошибки, которые господин Яценюк мог делать. Господин Яценюк был заменен в апреле Гройсманом, кандидатом, которого выдвинул президент, хотя его первую отставку отклонила простная коалициия.