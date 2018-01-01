"Оно либо есть у мужика, либо нет". Нардеп назвал причину "ухода" Крыма

"Братия" Турчинова и Пашинского испугалась и не сделала ничего, чтобы защитить Крым, считает Добкин.
"Крым ушел от нас из-за того, что у кого-то банально не хватило того, что кардинально отличает мужчину от женщины. Оно либо есть у мужика, либо нет", — сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.
Нардеп отметил, что речь идет об Александре Турчинове, который исполнял обязанности президента Украины в период "воссоединения" Крыма с Россией, а также о Сергее Пашинском, руководившим президентской администрацией.
По словам Добкина, Турчинов, Пашинский и "братия, которая в то время взяла ответственность за Украину", испугались и не сделали ничего, чтобы "защитить территорию".
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