"Оно либо есть у мужика, либо нет". Нардеп назвал причину "ухода" Крыма

"Братия" Турчинова и Пашинского испугалась и не сделала ничего, чтобы защитить Крым, считает Добкин.

Народный депутат Украины от Оппозиционного блока Михаил Добкин считает, что Украина "потеряла" Крым по вине политиков, которым не хватило мужества.

"Крым ушел от нас из-за того, что у кого-то банально не хватило того, что кардинально отличает мужчину от женщины. Оно либо есть у мужика, либо нет", — сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.

Нардеп отметил, что речь идет об Александре Турчинове, который исполнял обязанности президента Украины в период "воссоединения" Крыма с Россией, а также о Сергее Пашинском, руководившим президентской администрацией.

По словам Добкина, Турчинов, Пашинский и "братия, которая в то время взяла ответственность за Украину", испугались и не сделали ничего, чтобы "защитить территорию".

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