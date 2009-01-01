Опасное сближение. Для кого представляют угрозу учения РФ "Запад-2017" в Беларуси

История России показывает, что она никогда не гоняется за "одним зайцем", говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Масштабные, проведение которых запланировано на сентябрь, у восточных границ НАТО — это попытка демонстрации силы РФ Альянсу и военного давления на Украину.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"История России показывает, что она никогда не гоняется за "одним зайцем". Так и в случае учений "Запад-2017" преследуются, скорее всего, несколько целей, кроме чисто военных. Такими целями могут быть демонстрация силы для принуждения как Украины, так и европейцев пойти на уступки российским требованиям", — говорит военный эксперт.

"Видя нежелание, а где-то даже боязнь идти на обострение с Россией, Москва своими действиями начинает провоцировать "опасное сближение". Это касается как примеров с опасным сближением военных самолетов, так и сближения целых вооруженных контингентов, какими являются учения в Беларуси вблизи границ стран Восточной Европы", — подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

По его мнению, в наиболее опасном положении оказывается Украина, поскольку в этом случае завершается ее окружение военными контингентами: "Две армии на границе с Украиной, контингент в Беларуси, Приднестровье, Крым. Чем не рычаг для давления на украинскую власть? Тем более, что наличие на наших границах таких контингентов повышает риск масштабной агрессии и вынуждает Украину отвлекать от развития огромные финансовые, экономические и человеческие ресурсы".

"Естественно, такой риск не исключен и в отношении стран Восточной Европы. И именно поэтому, а не по своему капризу НАТО концентрирует силы быстрого реагирования в направлении российских границ", — добавил военный эксперт.

Комментируя вопрос, насколько серьезную опасность для Украины составляет милитаризованный Крым, Николай Сунгуровский заметил: "Язык не поворачивается называть Крым угрозой Украине. Это наша территория, аннексированная страной-агрессором. Он превращен в мощную военную базу, несущую угрозу как Украине, так и Черноморским странам, и блоку НАТО".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему войну на Донбассе до сих пор называют АТО.

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