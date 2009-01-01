Операция против бывших налоговиков-коррупционеров. СМИ опубликовали список задержанных

Бывшие чиновники имели прямое отношение к организации функционирования так называемых площадок.

Бывшие чиновники имели прямое отношение к организации функционирования так называемых площадок, благодаря которым беглый экс-президент Виктор Янукович и его подчиненные, в том числе министр Александр Клименко, смогли в 2011-2014 гг. обогатиться за счет налогоплательщиков.

Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало список задержанных:

1. Андрей Липинский — экс-начальник Днепропетровской МГНИ;

2. Александр Лукин — экс-заместитель главы ГНА в Полтавской области;

3. Сергей Шинкаренко — экс-глава ГНИ в Днепропетровской области;

4. Татьяна Маслова — экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области;

5. Ольга Корсун — экс-начальник ГНИ в Кировском районе г. Днепра;

6. Андрей Драгун — экс-начальник ГНИ у Печерском районе г. Киева ГНС;

7. Андрей Роздайбеда — экс- начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области;

8. Андрей Криволапов — экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНС;

9. Ольга Фролова (Василенко) — экс-начальник ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области;

10. Богдан Лизун — экс-начальник ГНИ в г. Полтава Полтавской области ГНС;

11. Игорь Бондаренко — экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева;

12. Юрий Мостипан — экс-начальник ГНИ в Святошинском районе г. Киева ГНС;

13. Юрий Кравченко — экс- начальник ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНС;

14. Александр Антипов — экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области;

15. Станислав Денисюк — экс-глава ГНА в Харьковской области;

16. Владимир Задорожний — экс-глава ГНС в Полтавской области;

17. Константин Циркун — экс-глава ГНС в АРК;

18. Алексей Ярошенко — экс-начальник ГНИ в Подольском районе Киева;

19. Владимир Дубель — экс-начальник Ленинской ОГНИ в г. Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области;

20. Виктор Башук — экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе г. Киев ГУ Миндоходов в г. Киеве;

21. Геннадий Козак — экс-заместитель главы ГНС в Днепропетровской области.

Также правоохранители объявили о подозрении Игорю Шубе — экс-начальнику ГНИ в Приморском районе г. Одесса ГУ Миндоходов в Одесской области.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что преступная организация Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн.