Оппонент Путина на выборах выступил с дерзким заявлением по Украине

Крым аннексирован Россией. Крым принадлежит Украине, заявил Явлинский.

Владимир Путин и Григорий Явлинский. kremlin.ru

Такое заявление опубликовано на персональном сайте политика.

"Я выступаю за территориальную целостность Украины и категорически против реанимации "доктрины ограниченного суверенитета", — говорится в сообщении.

"Крым аннексирован Россией. Крым принадлежит Украине. Референдум 16 марта 2014 года прошел под "охраной" российских вооруженных сил", — заявил Явлинский.

"Аннексия Крыма и передача российского оружия так называемым "сепаратистам", направление к ним добровольцев, пропагандистское и военное сопровождение со стороны России, — всё это укладывается в понятие "разжигание войны", — заявил он.

Согласно документу, политик планирует прекратить любые формы силового вмешательства во внутренние дела Украины и "декларировать приверженность ее территориальной целостности".

Кроме этого, в программе говорится, что "выполнение этих обязательств по Крыму должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова".

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