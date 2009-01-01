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Опубликован полный список стран, которые проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Сегодня, 14:57

Миссия Украины в ООН обнародовала полный перечень стран, которые решили проголосовать против новой резолюции.

ООН, голосование, Крым
Голосование в Генассамблеии ООн по Крыму, иллюстрация. witter.com/SergiyKyslytsya
Против новой резолюции по правам человека в оккупированном Крыму проголосовали 25 стран-членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Однако это не помешало принять обновленный проект в ООН, за который проголосовали представители 71-й страны.

Миссия Украины в ООН обнародовала полный перечень стран, которые решили проголосовать против новой резолюции, сообщает телеканал 24.

Перечень стран, которые голосовали против резолюции по Крыму: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве, — говорится в сообщении.

Между тем, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала такое голосование представителя от Беларуси откровенно "пророссийской позицией".

По ее мнению, Беларусь не просто отказалась от нейтральной позиции, а вовсе поддержала Россию. По ее словам, это второй случай аналогичного голосования, первый раз Беларусь показала реальное отношение к оккупации Крыма и к Украине в ООН в прошлом году.

Геращенко сообщила, что на этом фоне все громкие заявления Минска по миротворческим планам по Донбассу выглядит неправдоподобно.

Напомним, ранеелидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечал, что в обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.

 

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ООН, Генассамблея, голосование, резолюция, Крым
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