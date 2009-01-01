Опубликован полный список стран, которые проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Миссия Украины в ООН обнародовала полный перечень стран, которые решили проголосовать против новой резолюции.

Голосование в Генассамблеии ООн по Крыму, иллюстрация. witter.com/SergiyKyslytsya

Против новой резолюции по правам человека в оккупированном Крыму проголосовали 25 стран-членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Однако это не помешало принять обновленный проект в ООН, за который проголосовали представители 71-й страны.

Миссия Украины в ООН обнародовала полный перечень стран, которые решили проголосовать против новой резолюции, сообщает телеканал 24.

Перечень стран, которые голосовали против резолюции по Крыму: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве, — говорится в сообщении.

Перелік країн які голосували проти резолюції щ/ Криму:

Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве pic.twitter.com/qQewnEl2iM — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 листопада 2017 р.

Голосувала проти вся російська рать: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа Китай Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве. Потрібі коментари? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 листопада 2017 р.

Между тем, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала такое голосование представителя от Беларуси откровенно "пророссийской позицией".

По ее мнению, Беларусь не просто отказалась от нейтральной позиции, а вовсе поддержала Россию. По ее словам, это второй случай аналогичного голосования, первый раз Беларусь показала реальное отношение к оккупации Крыма и к Украине в ООН в прошлом году.

Геращенко сообщила, что на этом фоне все громкие заявления Минска по миротворческим планам по Донбассу выглядит неправдоподобно.

Напомним, ранеелидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечал, что в обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.