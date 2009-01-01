Опубликовано новое видео с вероятными киллерами Шеремета

МВД также показало видеозапись следственного эксперимента.
Была обнародована видеозапись с вероятными подозреваемыми, которых зафиксировали камеры наблюдения, сообщает УНИАН.
На видео также можно увидеть, как вероятные подозреваемые устанавливали взрывное устройство на автомобиле Шеремета, и маршрут их передвижения в день убийства.
Кроме этого, МВД также показало видеозапись следственного эксперимента.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал, 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске (столица Беларуси). Узнать больше о расследовании убийства журналиста можно здесь.
Видео: Національна поліція України.