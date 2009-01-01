Опубликовано видео тяжелых обстрелов украинских военных на Светлодарской дуге

На видео зафиксированы залповые удары российских террористов, которые состоялись 21 декабря 2016 года

По информации первого заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга, благодаря беспилотникам миссии удалось зафиксировать работу запрещенного "Минском" оружия у боевиков 21 декабря 2016 года, cообщают "Новости Донбасса".

В ролике зафиксирована батарея из пяти самоходных гаубиц, которая располагалась возле села Новогригорьевка, что в трех километрах к северо-востоку от Дебальцево.

"Новогригорьевка — приблизительно 3 километра на северо-восток от Дебальцево. Беспилотник зафиксировал батарею из 5 самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. Был выпущен 31 артиллерийский снаряд", — прокомментировал Хуг видео, на котором зафиксированы позиции незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее в Минобороны отметили, что подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

видео: OSCE SMM to Ukraine