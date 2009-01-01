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Опубликовано видео тяжелых обстрелов украинских военных на Светлодарской дуге

Сегодня, 10:56

На видео зафиксированы залповые удары российских террористов, которые состоялись 21 декабря 2016 года

район Дебальцево, бой
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине опубликовала фрагмент обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги из крупнокалиберного вооружения — самоходных гаубиц.

По информации первого заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга, благодаря беспилотникам миссии удалось зафиксировать работу запрещенного "Минском" оружия у боевиков 21 декабря 2016 года, cообщают "Новости Донбасса".

В ролике зафиксирована батарея из пяти самоходных гаубиц, которая располагалась возле села Новогригорьевка, что в трех километрах к северо-востоку от Дебальцево

"Новогригорьевка — приблизительно 3 километра на северо-восток от Дебальцево. Беспилотник зафиксировал батарею из 5 самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. Был выпущен 31 артиллерийский снаряд", — прокомментировал Хуг видео, на котором зафиксированы позиции незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее в Минобороны отметили, что подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

видео: OSCE SMM to Ukraine

Теги:  
ОБСЕ, Хуг, видео, обстрел, ВСУ, боевики, Светлодарская дуга
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