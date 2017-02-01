Опубликованы фото и аудио встреч помощника Путина с боевиками и нацистами РФ, воевавшими на Донбассе

Хакеры из группы "Киберхунта" предоставили эксклюзивные фотографии.

Сурков позирует с боевиками и нацистами РФ Inform Napalm

Украинские хакеры опубликовали эксклюзивные фото и аудиозаписи со съездов российской террористической организации "Союз Добровольцев Донбасса" (СДД), которые проходили в аннексированном Крыму в мае 2016 года, а также в Москве в ноябре 2016-го.

Почетным гостем этих съездов был лично помощник президента РФ Владислав Сурков, говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm.

На съезде 19 мая 2016 года в оккупированном Крыму присутствовали оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов и помощник президента РФ Владислав Сурков.

Следующее мероприятие СДД прошло уже в Москве 4 ноября 2016. Хакеры из группы "Киберхунта" предоставили эксклюзивные фотографии этого мероприятия, которые демонстрируют, что Сурков охотно позирует совместно с террористами, воевавшими на Донбассе.

"На фото помощник президента Сурков, высокопоставленный политтехнолог из ФСБ РФ и глава организации СДД Бородай, питерский нео-нацист, военный преступник из "Русича" Мильчаков и другие одиозные персонажи террористического бомонда. Обратите внимание, шторы технично задернуты, это фото не должно было попасть в СМИ", — говорится в расследовании InformNapalm. Далее серия фотографий подчеркивает, что Сурков был не случайным гостем.

Отмечается, что 15 февраля 2017 года беглый экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который осенью 2016-го выехал из России, а уже в декабре 2016 получил украинское гражданство, заявил, что якобы помощник президента РФ Владислав Сурков был категорически против аннексии Крыма.

Поэтому волонтеры InformNapalm представили материалы, доказывающие, что Вороненков либо не компетентен в "роли Суркова" в развязывании войны против Украины, либо намеренно акцентирует внимание на перекладывании ответственности исключительно на одного человека (подразумевая Путина).

Напомним, ранее украинские хакеры опубликовали фото личных документов Суркова.

Фото: informnapalm.