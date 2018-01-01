Опубликованы представления на привлечение к ответственности и задержание Савченко

В Сети появились документы по делу Надежды Савченко.

Опубликованы документы по делу Надежды Савченко УНИАН

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко

"Рекомендую всем думающим украинцам ознакомится с документами, что я здесь публикую и составить своё мнение о действиях Надежды Савченко, Владимира Рубана и других их сообщников", — написал депутат в Facebook.

Он отметил, что по итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест.

"Объясню почему: Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель. А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице", — заявил он.

Напомним, ранее Савченко заявила, что трижды получала предупреждения о наличии приказа Банковой (Администрация президента) о ее физической ликвидации.

13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем.

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности.

Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.