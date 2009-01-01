Отпустить нельзя отгородиться. Почему проблема Донбасса не имеет решения

Жители Донбасса являются гражданами Украины, но они не всегда могут сделать свой выбор, говорит историк.

Станислав Кульчицкий Главред

Мнения украинских обывателей о том, что оккупированную часть Донбасса нужно отпустить или— слишком упрощенная попытка решить проблему этого региона.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Сложный вопрос, который вызывает много противоположных мнений. Прежде всего следует учитывать, что не так давно Украина и Российская Федерация экономически были чрезвычайно связаны, а сейчас связи почти полностью разорваны. А Донбасс является частью Украины, ее добывающим регионом и, в частности, наша электроэнергетика рассчитана на каменный уголь определенных марок (антрацит), и нигде его не достанешь, кроме как на Донбассе. Поэтому возникает вопрос: продолжать торговлю с оккупированными территориями? Если, с одной стороны, продолжать торговлю, а с другой — с ними воевать, то как назвать такую ​​позицию?", — говорит историк.

"Ясно одно — жители Донбасса являются гражданами Украины, но они не всегда могут сделать свой выбор: они могут переехать с оккупированной территории на неоккупированную, но это не всегда удается, ведь не каждый может оставить там близких и родственников, которые, например, больны. Уже не говоря о том, что этим людям действительно некуда приезжать. И за последний год украинское государство мало что сделала для того, чтобы облегчить участь переселенцев", — считает профессор.

"Поэтому в меня нет однозначного ответа вопрос. Многое будет зависеть от развития событий. Если они будут развиваться в сторону эскалации конфликта и усиления вооруженного противостояния, то остается только одно — вводить военное положение (хотя и здесь немало разночтений). Если так произойдет, то придется оборвать все связи и просто воевать", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, кто на самом деле заселял Донбасс — Дикое Поле на окраине Российской империи.

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