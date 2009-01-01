ОРДЛО разбушевалось. Боевиков напугало "ползучее наступление" ВСУ — журналист

Боевики используют "весь адский арсенал", бьют из вооружения, которые не использовали уже около полугода.

Позиции ВСУ на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

Ночью, 27 января, боевики серьезно активизировались по всей линии фронта. Их сильно напугало так называемое "ползучее наступление" ВСУ . В ход пошел "весь адский арсенал", в частности били из САУ, танков и даже "Градов", которых не использовали уже около полугода.

Об этом рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице Facebook.

"Сегодня ночью ОРДЛО разбушевалось. По всей линии фронта. Использовали весь адский арсенал, который раша не прекращает поставлять. Давно такого не было. Работали "Грады" (их полгода не слышали), САУ, танки. Короче говоря, смертельный оркестр играл полным составом", — пишет журналист.

Цаплиенко отметил, что боевиков сильно напугало наше так называемое "ползучее наступление".

"По "промке" и дачам в Авдеевке прилетело 152-мм. Я думаю, боевиков сильно напугало наше так называемое "ползучее наступление". Хотя, может быть и другое объяснение. Этими массированными обстрелами, они хотят спровоцировать нас на полномасштабное наступление, чтобы Россия, вместо отдельных подразделений "ихтамнетов", дала более серьезную поддержку. И лидеры боевиков не могут не понимать, что таким образом рискуют превратить Донбасс в Сирию. Уже сейчас пригород Донецка выглядит ненамного лучше Алеппо", — говорит он.

Ранее в штабе АТО отмечали, что за прошедшие сутки, 26 января, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии. Всего противник 63 раза открывал огонь по украинским позициям. В результате обстрела два наших воина погибли.