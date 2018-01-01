Оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия — Луценко

Генпрокурор выступил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады.

Юрий Луценко "УНИАН"

Российская Федерация предоставила оружия для совершения терактов против высшего руководства Украины, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", — заявил Луценко.

Ранее Луценко заявил о том, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.