Ось "Москва—Париж". Чем грозит Украине избрание сторонника Путина президентом Франции



Пророссийские кандидаты считают Россию панацей для безопасности, говорит Григорий Перепелица.

Григорий Перепелица Главред

Франция всегда проводила политику, тяготеющую к России. И эта приверженность к России будет не только продолжаться в дальнейшем, но и значительно усилится. Неслучайно оба ведущих кандидата в президенты Франции —— используют откровенно пророссийскую риторику.

Об этом профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, доктор политических наук Григорий Перепелица рассказал в комментарии "Главреду".

"Более того, на фоне нарастания антиамериканских и евроскептических настроений во Франции такая риторика будет добавлять кандидатам голоса. А если они придут к власти, это будет не просто риторика — это будет реальное воплощение риторики во внешнеполитическом курсе. Однозначно ось "Москва—Париж" усилится, тем более, что эти пророссийские кандидаты считают Россию панацей для безопасности", — говорит политолог.

"Они надеются, что Россия поможет им справиться со многими угрозами, например, с терроризмом, мешающим жить Франции. Они надеются, что Россия поможет им справиться с беженцами и другими проблемами. Конечно же, это абсолютно популистские настроения, но они растут на фоне любви к России и нелюбви к США", — считает эксперт.

"Тем более, нелюбовь к Америке еще больше усилится в случае реализации провокационных заявлений, звучащих из уст Дональда Трампа, который уже менее чем через две недели станет американским президентом. Франция будет сильным адвокатом России во всех делах — и в НАТО, и в Евросоюзе. И, безусловно, Франция теперь будет ставить вопрос (кто бы ни победил — Ле Пен или Фийон) о снятии санкций с России и возобновлении стратегического партнерства с РФ", — говорит профессор университета им. Шевченко.

"И, безусловно, в переговорах всех форматов, в которых участвует Франция, мы потеряем сторону, боле-менее пытавшуюся соблюдать нейтралитет— в первую очередь "нормандский формат". Политика Франции станет исключительно руссоцентричной. Безусловно, Франция откажется от санкций против России, возобновит военно-техническое сотрудничество с РФ и будет использовать Москву в качестве своего партнера в отношениях со США и с другими странами", — подчеркнул политолог.

"У нас с Францией и так весьма прохладные отношения. А теперь они станут еще сложнее. Для Украины и Фийон, и Ле Пен не выгодны в роли президента Франции. Но Фийон все-таки является более умеренным политиком, нежели Ле Пен, которая выступает с правоцентристскими лозунгами и даже с мягкой профашистской риторикой", — резюмировал Григорий Перепелица.

Напомним, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду", что Марин Ле Пен и Франсуа Фийон — это люди из разных лагерей, но они являются друзьями президента РФ Владимира Путина.

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