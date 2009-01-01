Остановить агрессора и выиграть время. Почему Украине был необходим "Минск"

Когда начался "минский формат", Путина все устраивало — наступление продолжалось, города захватывались, серьезного сопротивления Украина оказать не могла, говорит Аркадий Бабченко.

Аркадий Бабченко Еспресо ТВ

Трехсторонние, касавшиеся мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, идали Украине возможность остановить продвижение вторгнувшейся российской армии и выиграть время.

Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".

"Минск был необходим Украине для остановки продвижения агрессора и для того, чтобы дать стране возможность выиграть время. Этой цели он достиг. Как дальше будет распоряжаться государство этим выигранным временем, что сделает и какой путь решения проблемы выберет — зависит уже только и исключительно от Украины", — считает журналист.

"К сожалению, лично я не вижу никакого другого варианта возвращения утерянных территорий обратно под контроль Украины, кроме силового. Я не вижу путей политического решения этой проблемы, потому что проблема проста — Украина хочет, чтобы эти территории были под её контролем, а условные Захарченко и Плотницкий не хотят и готовы этому оказывать вооруженное сопротивление, которое поддерживает Россия. Это два противоположных вектора, и как в этом случае можно договориться, я не представляю", — подчеркнул блогер.

"Что касается сценария Москвы — я не уверен в этом. Мне кажется, когда начался "минский формат", Путина и так все устраивало — наступление продолжалось, города захватывались, серьезного сопротивления Украина оказать не могла. Вспомните, на него двенадцать часов давили, пытались уговорить и, в итоге, уговорили-таки. Но это не его инициатива. И мне кажется, если прижмет, он от неё может так же легко отказаться", — резюмировал Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее журналист рассказал, что будет "после" Путина.