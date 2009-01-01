Остановить агрессора и выиграть время. Почему Украине был необходим "Минск"

Когда начался "минский формат", Путина все устраивало — наступление продолжалось, города захватывались, серьезного сопротивления Украина оказать не могла, говорит Аркадий Бабченко.
Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".
"Минск был необходим Украине для остановки продвижения агрессора и для того, чтобы дать стране возможность выиграть время. Этой цели он достиг. Как дальше будет распоряжаться государство этим выигранным временем, что сделает и какой путь решения проблемы выберет — зависит уже только и исключительно от Украины", — считает журналист.
"К сожалению, лично я не вижу никакого другого варианта возвращения утерянных территорий обратно под контроль Украины, кроме силового. Я не вижу путей политического решения этой проблемы, потому что проблема проста — Украина хочет, чтобы эти территории были под её контролем, а условные Захарченко и Плотницкий не хотят и готовы этому оказывать вооруженное сопротивление, которое поддерживает Россия. Это два противоположных вектора, и как в этом случае можно договориться, я не представляю", — подчеркнул блогер.
"Что касается сценария Москвы — я не уверен в этом. Мне кажется, когда начался "минский формат", Путина и так все устраивало — наступление продолжалось, города захватывались, серьезного сопротивления Украина оказать не могла. Вспомните, на него двенадцать часов давили, пытались уговорить и, в итоге, уговорили-таки. Но это не его инициатива. И мне кажется, если прижмет, он от неё может так же легко отказаться", — резюмировал Аркадий Бабченко.
Напомним, ранее журналист рассказал, что будет "после" Путина.