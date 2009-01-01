Остановить любой ценой. "Армии ДНР" дали приказ затормозить ползучее наступление ВСУ

Силам АТО будут препятствовать "всеми имеющимися силами и средствами".

Танк боевиков ДНР, иллюстрация Reuters

В частях и подразделенияхдо личного состава доводится распоряжение "командования корпуса" о том, что "ползучее наступление ВСУ" необходимо прекратить любой ценой.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование оккупантов указывает, что занятие украинскими войсками нейтральной полосы и высот в "серой зоне" недопустимо, и требует категорически препятствовать таким действиям сил АТО "всеми имеющимися силами и средствами".

Данное распоряжение появилось после занятия ВСУ новых позиций в районе Светлодарской дуги, при этом тот факт, что данная территория должна контролироваться Украиной по Минским соглашениям, игнорируется, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики нервничают на Светлодарской дуге, кроют силы АТО из тяжелых пушек и минометов.