Осторожный прогноз. Может ли Украина стать ареной военного противостояния НАТО и России

Война продолжается, техника накапливается, — говорит Мирослав Гай

Мирослав Гай Главред

Опасения по поводу того, что Украина может статьне лишены оснований.

Об этом командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Украина, действительно, один из плацдармов. Благодаря Майдану, мы не отошли к Российской Федерации как колония. Уверен, что такой план был, судя по тем законам, которые принимал Янукович в последние годы правления и трем миллиардам долларов, которые он получил от Путина. И благодаря Майдану мы смогли вырваться и спутать им планы и показать всему цивилизованному миру, что украинский народ идентифицирует себя с Европой и цивилизацией, а не со странами с авторитарным режимом", — рассказал волонтер.

"А по поводу военного противостояния НАТО и РФ на нашей территории — сейчас сложно что-либо сказать. Ведь порой войны начинались по таким мизерным поводам, с таких случайных ситуаций, при наличии такого количества вооружения и с учетом постоянных провокаций со стороны России в отношении стран НАТО (как недавний облет российских бомбардировщиков границ Великобритании, что заставило последнюю поднять истребители в воздух, или убийство Россией турецких солдат в Сирии авиационным ударом) любые прогнозы возможны", — говорит офицер оперативного резерва.

"Учтите, что в этом году пройдут беспрецедентные военные учения армии РФ "Запад-2017", в которых примет участие большое количество личного состава. По моему глубокому убеждению, эти учения просто являются поводом развернуть крупную группировку войск вдоль границ Украины и Европы. И в то же время в Украине тоже запланированы крупные учения, в которых должны принять участие три тысячи военнослужащих из США и НАТО. Война продолжается, техника накапливается и делать какие-либо прогнозы надо осторожно и ответственно. Все может быть", — резюмировал Мирослав Гай.

Ранее "Главред" сообщал, что США перебросили в Польшу высокоточные крылатые ракеты, а НАТО в страны Балтии — бронетехнику и живую силу.