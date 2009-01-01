Освобождение заместителей главы Меджлиса. Умеров заявил о намерении вернуться в Крым

Я горжусь тем, что я гражданин Украины, я горжусь, что у моего народа есть такие лидеры, заявил Чийгоз.

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз pravda.com.ua

Освобожденный накануне заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров , который был незаконно осужден в оккупированном Крыму и выдан Турции, заявил о намерении через некоторое время попробовать вернуться на полуостров.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Анкаре, сообщает "112 Украина".

"Мы еще до конца не знаем, что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Крымом. По крайней мере, я не давал никаких обещаний и никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым", — заявил он.

"Никто не говорил, могу ли я возвращаться в Крым или не могу. Поэтому после некоторого пребывания в Киеве, как только у меня будет возможность, через неделю или две — в этот промежуток времени я обязательно вернусь в Крым", — уточнил Умеров.

В свою очередь заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который также был незаконно осужден во временно оккупированном Крыму, заявляет, что гордится тем, что является гражданином Украины и отказался от всех условий России, выдвигаемых для его освобождения.

Отвечая на вопрос, выдвигали ли условием для освобождения прошение о помиловании у президента РФ Владимира Путина и признание Крыма российским, Чийгоз сказал: "Если бы я хотел таким путем думать о своем освобождении, я бы не сидел вообще".

"Подобные предложения касательно моего отношения к лидерам нашего народа, к Украине, к президенту Украины и изменение этого отношения – оно бы являлось условием для моего освобождения", — отметил он.

"Я говорил, что я горжусь тем, что я гражданин Украины, я горжусь, что у моего народа есть такие лидеры. Выбор быть в составе Украины и быть полноценными гражданами Украины - это был выбор нашего (крымскотатарского, — ред.) народа, и такой ценой я бы оскорбил наш народ, я имею в виду весь: и украинский, и крымскотатарский, поэтому я отказался, естественно, я даже не обсуждал это, — подчеркнул Чийгоз.

Напомним, 11 сентября так называемый "Верховный суд Крыма" осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

27 сентября так называемый "Симферопольский районный суд" признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и затем они приедут в Украину.

Чубаров также отметил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.