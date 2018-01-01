От Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского

"Свободовцы" возмущены выступлением артиста в Москве в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Украинского популярного артиста Виталия Козловского депутаты Львовского областного совета намерены лишить звания "Заслуженный артист Украины".

Депутаты с подачи организации "Свобода" также требуют лишить звания остальных народных и заслуженных артистов, которые "в период российско-украинской войны гастролируют в РФ или иным способом поддерживают связи со страной-агрессором".

В свзяи с этим депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины о лишении его звания. Причиной возмущения Козловским стало выступление артиста 9 мая 2018 года на концерте в Москве.

"Считаем это не только огромным позором и запроданством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, что и до сих пор продолжается на востоке. Убеждены, что такая аморальная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины, ведь Виталию Козловскому указом Президента Украины от 16 января 2009 года было присвоено это звание собственно "за весомый личный вклад в дело консолидации украинского общества, перестройку демократического, социального и правового государства", - говорится в обращении.

Сам Виталий Козловский объяснил, почему выступил в России на концерте ко Дню Победы, отметив, что сделал все правильно и не боится травли в Украине.

Стоит отметить, что спустя два дня, 11 мая, организаторы львовского концерта отомстили артисту, отменив выступление исполнителя в ночном клубе.

Читайте наши новости в Facebook