От вопроса о поддержке Путина у многих людей от страха идут мурашки — российский социолог

В авторитарной стране не может быть свободной социологии, говорит Игорь Эйдман.

Владимир Путин Reuters

Опросы общественного мнения в России неизменно показывают, в то время как многие респонденты просто боятся сказать правду.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"В социологические исследования я не верю по ряду причин. Прежде всего, в авторитарной стране не может быть свободной социологии, потому что многие люди боятся перечить государству. Они благодаря телевидению знают, какое мнение в России является господствующим сейчас, и они его автоматически повторяют, когда общаются с социологами", — говорит эксперт по вопросам социологии.

"Наш народ, особенно старшее поколение — пуганные воробьи, они помнят сталинские времена, опасаются спецслужб и "нетелефонных разговоров". А кто такой социолог для них? Какой-то посторонний человек со странной анкетой. Он вроде гарантирует анонимность, но кто ему поверит… Поэтому у многих людей после вопроса о том, поддерживают ли они Путина, от страха идут мурашки по спине", — добавил политолог.

В то же время, комментируя вопрос, могут ли в России или Беларуси быть майданы, Игорь Эйдман заметил: "В каждой стране своя национальная специфика. Но я думаю, что и в России, и в Беларуси может быть взрыв массового недовольства. Даже думаю, что именно этим и там, и там закончат авторитарные режимы".

Напомним, ранее социолог рассказал, почему на выборах президента РФ никто не составит конкуренцию Путину.

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