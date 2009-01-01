Отбросили на исходный рубеж. Под Горловкой силы АТО дали по зубам обнаглевшим боевикам

Скрытно выйти на намеченный рубеж оккупантам не удалось из-за бдительности боевого охранения подразделения ВСУ

Боевик у пулемета twitter.com/dubovoyslavyans

(населенный пункт в нескольких километрах к северу от захваченной боевиками ДНР и российскими военными Горловки) состоялось боестолкновение между двумя мелкими пехотными группами оккупантов и боевым охранением украинского подразделения, обороняющегося по южной и восточной окраине посёлка.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, противник, скрытно сблизившись с передовыми позициями ВСУ, попытался путём массированного огневого воздействия (с применением гранатомётов) нанести обороняющемуся подразделению ВСУ огневое поражение.

Однако, скрытно выйти на намеченный рубеж оккупантам не удалось из-за бдительности боевого охранения подразделения ВСУ. В результате огневого боя, противник был отброшен на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Горловкой силы АТО уничтожили троих боевиков, еще двое получили тяжелые ранения.