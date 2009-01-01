Отказ в визах США. Почему Россию поставили в один ряд со странами-изгоями

Нынешнее осложнение происходит из-за поведения Москвы, говорит Алексей Гарань.

Алексей Гарань Главред

Начиная с 23 августана неопределенный срок. Это стало одним из проявлений ужесточения американской политики в отношении РФ.

Об этом научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

"Американцы всегда стремились к расширению контактов и к выдаче виз россиянам, в том числе представителям научной сферы, культуры, бизнеса и т.д., потому что они всегда исходили из того, что такой обмен будет способствовать либерализации России, пониманию в России Америки. Поэтому позиция США в этом вопросе состоит как раз в расширении контактов", — напомнил политический эксперт.

"Что же произошло сейчас? Действия Америки стали следствием того, что Россия потребовала радикально сократить численность американских дипломатов в российских городах, где были американские консульства, выдававшие визы. США сейчас просто вынуждены сократить численность консульских работников, поэтому они и перестанут выдавать визы в регионах России. А общая приостановка выдачи виз будет недолгой. Насколько я понимаю, с 1 сентября выдача неиммиграционных виз возобновится, но — только в Москве", — подчеркнул политолог.

"Безусловно, это создаст большие неудобства для самих россиян. Но думающие россияне должны будут понимать, почему это произошло, а именно — что это является следствием действий России", — заметил научный директор Фонда "Демократические инициативы".

"Подчеркну, что нынешнее осложнение происходит из-за поведения Москвы. Ведь известно, что Трамп после избрания президентом США и идя к власти говорил о возможности потепления отношений с Россией. Но стало вскрываться все больше и больше фактов о вмешательстве России во внутренние дела США в ходе избирательной кампании, а также другие действия России, в том числе в Украине. Потому-то в отношении России наряду с Ираном и КНДР был принят закон о санкциях в американском Конгрессе и подписан Трампом. И этот закон говорит о противодействии агрессивным действиям России, КНДР и Ирана. То есть Россия поставлена в один ряд со странами-изгоями", — говорит эксперт.

"Потому-то сейчас и произошло ухудшение общего климата американо-российских отношений. А в ответ произошло ужесточение американской политики в отношении России. Сейчас это носит характер тенденции, — уверен Алексей Гарань. — Произойдет ли потепление отношений США и РФ? Думаю, что в ближайшем времени — вряд ли. Однако в перспективе оно возможно. Во многом это будет зависеть от действий России, а пока что они контрпродуктивны и как раз приводят к тому, что американская политика ужесточается в этом направлении".

Напомним, ранее политический обозреватель Олег Пономарь объяснил, почему россияне будут грызть друг друга за американские визы.