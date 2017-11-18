Открытый Путиным в Крыму памятник русскому царю снесут после оккупации — Чубаров

Путин лихорадочно ищетв новые стимуляторы для дальнейшего оболванивания русского народа, считает Чубаров.

Путин открывает в Крыму памятник Александру ІІІ @crimeainform

После восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, все сооруженные в Крыму после оккупации памятники будут снесены в течение одной недели.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат в Facebook.

Об этом он заявил, комментируя очередную поездку президента России Владимира Путина в Крым, где вчера открывали памятник российскому царю Александру ІІІ.

"Совершенно очевидно, что открытие (18.11.2017) очередного российского памятника во временно оккупированном Россией Крыму было специально подогнано под Путина, лихорадочно ищущего накануне президентских выборов новые стимуляторы для дальнейшего оболванивания русского народа", — считает Чубаров.

По его словам, во время выступления на церемонии открытия памятника Александру III, каждое слово Путина в адрес царя было подобрано с таким умыслом, чтобы нынешние жители России отождествляли самодержавца с самим Путиным.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы объяснил, как заставить Кремль вернуть Крым и Донбасс.