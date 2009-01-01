Отмена санкций в обмен на сокращение ядерного вооружения: договорятся ли Трамп и Путин?

Эксперты рассказали, чем опасна для Украины идея Дональда Трампа снять с России санкции, если она согласится сократить ядерное вооружение.

Reuters

Всего за несколько дней до инаугурации и вступления в должность президента США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление, представляющее ряд рисков для Украины. Справедливости ради стоит отметить, что пока что это не официальное заявление и не окончательно принятое решение, а лишь сообщение о намерениях, которое Трамп высказал в интервью газете Times, о чем сообщает Reuters

Трамп заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину снять санкции с России (которые были введены из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины) в обмен на соглашение о сокращении ядерного вооружения.

"Есть санкции против России — давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. И Россия сейчас очень страдает от санкций. И я думаю, здесь может кое-что получиться, от чего многие выиграют", — отметил Трамп.

В свою очередь в Кремле заявили, что никакие переговоры с США по сокращению ядерного оружия не ведутся, и Россия не планирует обсуждать снятие санкций, поскольку для РФ снятие санкций не является главной целью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте наберемся терпения, дождемся вступления господина Трампа в должность, и потом будем давать оценки тем или иным инициативам", — добавил Песков.

Эксперты рассказали "Главреду", с чем связана такая инициатива Трампа, какие риски она представляет для Украины, правильно ли связывать вопрос ядерного вооружения и вопрос санкций, введенных против России, а также какова вероятность, что Кремль все-таки согласится на такую сделку с Трампом.

Тарас Березовец Главред Тарас Березовец:

К сожалению, это вполне вероятное и очень опасное соглашение. Данная инициатива связана с тем, что новая администрация американского президента ищет возможности для перезагрузки отношений с Российской Федерацией. Такая перезагрузка была запланирована, что видно по публичным заявлениям, которые делает Трамп и первые лица его переходной команды.

Напомню, что существуют два формата наложения санкций. Во-первых, это президентские санкции, которые Обама начал применять, начиная с марта 2014 года. И, во-вторых, санкции, которые были введены решением Конгресса. И эти санкции, которые вводил Конгресс, отменить будет чрезвычайно сложно, в том числе Акт в поддержку Украины, который был принят Конгрессом еще в декабре 2015 года. Однако президентские санкции против России, к сожалению, вполне могут быть сняты. Персональные санкции могут пересматриваться, если они сейчас заключат широкомасштабное соглашение о сокращении ядерных запасов.

Кроме того, для соглашения выбрана столь чувствительная тема для мировой безопасности, как сокращение ядерного арсенала. А Россия в условиях технологической отсталости и ограниченности финансовых ресурсов сама будет рада сокращать ядерные арсеналы, поскольку сегодня ее возможности для модернизации уже существующих ракетоносителей ограничены из-за того, что Украина не участвует в этом процессе. Так что в этом вопросе, думаю, Путин охотно пойдет навстречу Трампу.

Тем более, если Трамп сделал такое публичное заявление, это значит, что тема предварительно обсуждалась с Кремлем. Это значит, что уже были контакты американской и российской сторон на эту тему, и они уже этот вариант согласовали. Теперь Трамп озвучивает тезисы, которые предварительно проговаривались с Путиным. И, очевидно, было получено согласие.

К сожалению, Украина в данной ситуации, действительно, оказывается в зоне риска. Ведь пример Америки — очень опасен, поскольку европейцы могут действовать так же: если США начнут сокращать объем санкций против России со своей стороны, тогда и Европа это сделает тем более.

Максим Розумный Главред Максим Розумный:

Такое заявление Трампа — скандал в международной политике. В данной ситуации Трамп мыслит как бизнесмен, а не как политик. После такой идеи в его адрес посыплется немало критики и со стороны международных партнеров, и внутри Америки — со стороны американского политического класса.

Следует отметить, что это высказывание не является официальным. Сейчас еще продолжается период до вступления Трампа в полномочия президента. И в этот период он может себе позволить различные пробные заявления, которые диагностируют состояние общественного мнения и возможные реакции. Он пользуется периодом неопределенности для политического зондирования. Поэтому заявления и решения президента Трампа вполне могут отличаться от нынешней риторики.

Логика бизнеса заключается в том, что для США, по большому счету, события в Украине и Сирии не имеют судьбоносного значения. Это — довольно мелкие события геополитической жизни, которые, скорее, играют роль индикаторов наращивания агрессии России. Но поскольку США смотрят на Россию в историческом масштабе и в масштабе международной политики, то для них важно, чтобы новая пробужденная агрессия России не прогрессировала, и чтобы она не перешла в опасные формы, в том числе в обострение ядерного противостояния. Собственно, именно от этих бо́льших опасностей американцы себя и страхуют. Они хотят связать российское руководство определенными обязательствами. А конфликт в Украине и Сирии они рассматривают как рутинные процессы, которые сами по себе "заживут", а если нет — подобных конфликтов на карте мира довольно много, и это не будет очень сильно беспокоить Америку с точки зрения делового прагматизма и эгоизма, которые исповедует Трамп.

Почему это, скорее всего, будет неприемлемым для мира и партнеров Трампа как внутри политической системы Америки, так и извне, в частности, Евросоюза? Потому что такой, лишенный принципов и ценностей, преемственности подход в политике их не будет устраивать. Этот будет тот самый перелом системы международной политики, который, собственно, начал Путин, а это — его продолжение. Если все начнут таким образом защищать свои эгоистичные интересы, тогда в мире не останется ничего святого, каждый будет сам за себя, и тогда мировому сообществу не будет на что рассчитывать. Таким образом, мы получим "войну всех против всех", о которой писал Гоббс. Очевидно, что партнеры Трампа будут его очень критиковать, если дойдет до такой возможности.

Кроме того, вряд ли сам Путин согласится на такой размен, ведь это не совсем то, к чему он стремится в сухом остатке своих агрессивных действий в Украине и Сирии. Он не согласится так закончить процесс — он хочет наращивать свое влияние, завоевывать новых союзников и симпатиков, торговаться по каждому сюжету отдельно. А ядерное оружие — по сути, на сегодняшний единственный серьезный козырь в руках России, который в будущем может очень пригодиться.

Виталий Бала Главред Виталий Бала:

Такого рода заявления Трампа до инаугурации носят постизбирательный характер. Думаю, что поскольку в Вашингтоне сохраняется большое количество выступающих против инаугурации Трампа, люди, руководившие его избирательной кампанией, порекомендовали сделать заявления, созвучные тем, что повторялись во время избирательной кампании. Ведь поддержка Трампа — это только те люди, которые отдали за него свой голос, а говорить о его поддержке внутри самой Республиканской партии даже не приходится.

Я бы расценивал заявление о возможности снятия с России санкции в обмен на сокращение ядерного вооружения именно в таком контексте, поскольку связывать вопрос ядерного вооружения и вопрос российской агрессии против Украины и аннексии Крыма (или даже вопрос действий России в Сирии) не совсем правильно, с точки зрения внешней политики. Однако это заявление полностью идет в русле заявлений, которые делал Трамп в ходе избирательной кампании. Ведь подразумевается, что не Америка должна сокращать свои ядерные силы, а Россия.

Поэтому я бы не делал выводы и не выдвигал обвинения до инаугурации Трампа. Политика новой американской администрации президента в отношении России и Украины будет понятна к марту.

К тому же, это заявление Трампа идет в диссонанс с тем, что говорил кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, который сказал, что Америка слишком слабо ответила на аннексию Крыма. Поэтому не думаю, что это заявление Трампа — окончательное решение.

Так что, с точки зрения постизбирательных заявлений и обращений к электорату, все это технологически правильно. К тому же, это верно и с точки зрения сигналов для России: теперь, когда Россия будет требовать снятия санкций, обещая пойти на какие-то уступки, она будет знать, что публично озвучено еще одно условие, необходимое для отмены санкций. Так что, с точки зрения американских интересов, этот шаг также является правильным.

С точки зрения Украины, это не выгодно. И задача Украины — добиться того, чтобы ее интересы совпадали с интересами Америки. Не стоит ожидать, что США будут заниматься украинскими проблемами и ставить интересы Украины выше своих, а мы при этом ничего не будем делать.

Кроме того, напомню, что Америкой вводился целый ряд санкций против России, и я не исключаю, что не все санкции, о которых говорил Трамп, связаны с аннексией Крыма. Возможно, он говорил о финансовых санкциях или персональных, или других. Давайте дождемся реальной повестки дня.

Надежда Майная