"Отметили" 8 Марта. На Луганщине российские военные украли в медроте психотропы и сбежали

Руководство заметило нехватку сильнодействующих препаратов.

Среди личного состава соединений и частей"армейских корпусов" наблюдается рост количества случаев правонарушений и самовольного оставления воинских частей.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в ночь на 8 марта двое российских военнослужащих медицинской роты 2 АК находясь на дежурстве самовольно покинули место службы.

Расследованием в медицинском подразделении уже обнаружилась большая недостача лекарственных средств группы "А" и психотропных и сильнодействующих препаратов.

Ранее "Главред" сообщал, что "военной комендатурой" в Луганске задержан начальник ПВО 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК, который устроил для подчиненных женщин-военнослужащих праздничный ужин со спиртными напитками. В состоянии сильного алкогольного опьянения задержанный пытался оказать физическое сопротивление комендантскому патрулю.