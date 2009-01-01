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"Отметили" 8 Марта. На Луганщине российские военные украли в медроте психотропы и сбежали

Сегодня, 11:21

Руководство заметило нехватку сильнодействующих препаратов.

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timesua.com
Среди личного состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" наблюдается рост количества случаев правонарушений и самовольного оставления воинских частей.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в ночь на 8 марта двое российских военнослужащих медицинской роты 2 АК находясь на дежурстве самовольно покинули место службы.

Расследованием в медицинском подразделении уже обнаружилась большая недостача лекарственных средств группы "А" и психотропных и сильнодействующих препаратов.

Ранее "Главред" сообщал, что "военной комендатурой" в Луганске задержан начальник ПВО 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК, который устроил для подчиненных женщин-военнослужащих праздничный ужин со спиртными напитками. В состоянии сильного алкогольного опьянения задержанный пытался оказать физическое сопротивление комендантскому патрулю.

 

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2АК, боевики, оккупанты, россияне, ГУР, разведка, психотропы, лекарства
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