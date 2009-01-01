"Отправили в мир иной зама "Гиви". Волонтеры рассказали о ликвидации под Авдеевкой боевика "Консула"

Медленно, но уверенно работаем, сообщил Рымарук.

Многих подельников "Гиви" уже нет в живых

По перехваченным вражеским радиосообщениям, а также по другим источникам удалось узнать, что в Калининский морг Донецка прибывают десятки трупов сепаратистов

Об этом журналист и волонтер "Вернись живым" Андрей Рымарук рассказал в интервью online.ua.

"По состоянию на вчерашний вечер их там (трупов боевиков, — ред.) было более 70 человек. Сколько их сейчас — сказать довольно трудно, после их неудачных штурмов сегодня ночью. Но среди них появился еще один командир батальона. Позывной у него был "Консул", — рассказал он.

"То есть — медленно, но уверенно работаем", — добавил Рымарук.

Отметим, что о ликвидации "Консула" также сообщил волонтер центра "Миротворец" Ярослав Бондаренко.

"Только что отправили в мир иной зама "Гиви" — террориста по кличке "Консул", еще один его помощник тяжело ранен", — сообщил он.

"Группу, что вышла на нас — кончаем", — добавил Бондаренко.

Ранее в Главном управлени разведки Минобороны сообщили, что с 29 по 30 января под Авдеевкой в результате ответных ударов сил АТО были уничтожены 15 боевиков, а более 20 — получили ранения.