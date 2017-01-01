Отправили все документы. В Грузии ждут экстрадиции Саакашвили из Украины

В Грузии ждут от украинской стороны окончательного решения по делу Саакашвили.

В Грузии ждут экстрадиции Саакашвили Reuters

Для экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили грузинская Главная прокуратура отправила украинским коллегам все необходимые материалы и ожидает окончательный ответ из Киева.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", — заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди" прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", — отметила она.

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, в начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы.