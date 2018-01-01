Ответ на польский "антибандеровский закон". В Тернополе вывесили десятки флагов ОУН-УПА

В областном центре появились полсотни флагов повстанцев.

В Тернополе вывесели десятки влагов ОУН-УПА Скриншот видео с tsn.ua

Во вторник 20 февраля, в Тернополе ко Дню героев Небесной Сотни на государственных учреждениях и других зданиях вывесили красно-черные флаги ОУН-УПА (Организация украинских националистов-Украинская повстанческая армия, лидером ОУН был Степан Бандера).

В областном центре вывесели полсотни флагов повстанцев, говорится в сюжете ТСН.

Ранее депутаты горсовета вынесли постановление о подъеме в городе флага ОУН-УПА вместе с флагом Украины на госзданиях и коммунальных учреждениях во время всех памятных и праздничных мероприятий.

Так местные власти ответили на принятые в Польше скандальные изменения в закон об институте национальной памяти, документ назвали "антибандеровским законом".

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Позже документ одобрил президент государства Анджей Дуда.

В Украине, США и ряде других стран мира негативно восприняли закон. Верховная Рада ответила на него — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.

20 февраля 2014 года в центре Киева силовики убили больше всего участников Революции Достоинства. В результате столкновений 18-20 февраля в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков, Дом профсоюзов сгорел дотла. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана, их назвали Небесной Сотней.