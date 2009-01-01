Ответила за "драную лису". Тимошенко потроллила Ляшко и назвала его "бобиком" Порошенко

Пусть президент самостоятельно против меня борется, а не через своих чихуахуа, говорит лидер "Батьківщини".

Олег Ляшко и Юлия Тимошенко УНИАН

Лидер парламентской фракции "Батьківщина"предложила президенту Петру Порошенко самому политически бороться с ней, а не с помощью "бобиков".

Об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента в ответ на обвинения лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко, сообщает УНИАН.

Ляшко обвинил Тимошенко в том, что она с бывшим премьером Павлом Лазаренко вывела в офшоры 200 млн долларов. Главный "радикал" также обвинил лидера "Батьківщини" в сотрудничестве с беглым нардепом Александром Онищенко, который должен был бы вернуться в Украину и "предстать перед судом за 3 млрд украденных на нефтегазовых скважинах" средств.

В ответ Тимошенко отметила, что все президенты Украины, в том числе Виктор Янукович, пытались "унизить ее имя". Она напомнила, что было множество расследований по ней, но "ничего категорически не нашли".

"И если Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию".

Она отметила, что и в дальнейшем "будет служить Украине, несмотря на работающих на власть балаболов".

Напомним, почти год назад, в ноябре 2017-го лидер Радикальной партии Олег Ляшко просил президента Петра Порошенко лишить гражданства главу фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, называл ее "лисой драной" и "московской кукушкой".