Ответили из крупнокалиберных пулеметов. Под Мариуполем силы АТО подавили огонь боевиков

Террористы 20 минут вели огонь из стрелкового оружия и ручного гранатомета и терпение наших лопнуло.
Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
"Незаконные вооруженные формирования обстреливали со 2-х часов ночи до 20 часов Гнутово, Широкино, Талаковку и Красногоровку", — рассказал он. Во время противостояния двое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы.
В Широкино боевики применили миномет. "Боевики успели выпустить две мины, пока украинские военнослужащие не накрыли их огнем из станкового противотанкового гранатомета. В Гнутово враг обстреливал наши позиции из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ украинские военнослужащие применили крупнокалиберные пулеметы и СПГ. В сторону Талаковки и Красногоровки в течение 20 минут противник вел огонь из стрелкового оружия и ручного гранатомета. Силы АТО отвечали метким огнем из крупнокалиберных пулеметов", — рассказал представитель Минобороны по АТО.
На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз. Незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов в Новоалександровке, продолжительность каждого обстрела колебалась от 20 до 30 минут. Украинские военные открывали огонь. "Также враг обстрелял из легкого пехотного оружия Станицу Луганскую, Валуйское и Трехизбенку", — добавил полковник Мотузяник.
На Донецком направлении украинские военные зафиксировали 3 вооруженные провокации. Боевики обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции вблизи Авдеевки, Невельского и Зайцевого.
Напомним, украинские военные назвали новую горячую точку, где боевики "впритык подползают".