Ответили из крупнокалиберных пулеметов. Под Мариуполем силы АТО подавили огонь боевиков

Террористы 20 минут вели огонь из стрелкового оружия и ручного гранатомета и терпение наших лопнуло.

Украинские военные у пулемета, иллюстрация Facebook полка «Азов»

Вчера, 9 октября, в зоне АТОоткрывали огонь на всех направлениях. В целом они нарушили режим тишины 12 раз. 8 раз украинские военные открывали огонь. Наиболее интенсивные боевые действия шли на, где боевики не прекращали вооруженные провокации 18 часов подряд.

Об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

"Незаконные вооруженные формирования обстреливали со 2-х часов ночи до 20 часов Гнутово, Широкино, Талаковку и Красногоровку", — рассказал он. Во время противостояния двое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы.

В Широкино боевики применили миномет. "Боевики успели выпустить две мины, пока украинские военнослужащие не накрыли их огнем из станкового противотанкового гранатомета. В Гнутово враг обстреливал наши позиции из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ украинские военнослужащие применили крупнокалиберные пулеметы и СПГ. В сторону Талаковки и Красногоровки в течение 20 минут противник вел огонь из стрелкового оружия и ручного гранатомета. Силы АТО отвечали метким огнем из крупнокалиберных пулеметов", — рассказал представитель Минобороны по АТО.

На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз. Незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов в Новоалександровке, продолжительность каждого обстрела колебалась от 20 до 30 минут. Украинские военные открывали огонь. "Также враг обстрелял из легкого пехотного оружия Станицу Луганскую, Валуйское и Трехизбенку", — добавил полковник Мотузяник.

На Донецком направлении украинские военные зафиксировали 3 вооруженные провокации. Боевики обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции вблизи Авдеевки, Невельского и Зайцевого.

Напомним, украинские военные назвали новую горячую точку, где боевики "впритык подползают".