Ответили из крупнокалиберных пулеметов. Под Песками и Майорском силы АТО подавили огонь боевиков

Вчера на Донецком направлении враг нарушил режим перемирия 4 раза и был бит.

Силовик у пулемета, иллюстрация rnbo.gov.ua

Вчера, 10 октября, на Донецком направлениивели прицельный огонь из легкого оружия и вооружения БМП по позициям сил АТО вблизи Авдеевки и Зайцево.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге.

В районе Песок враг полтора часа обстреливал опорный пункт ВСУ из вооружения БМП, станковых, ручных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также 82-мм миномета, в общем выпустив 9 мин.

В ответ украинские военнослужащие накрыли врага огнем из разных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боя ни один наш воин не пострадал.

Обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Майорска в 22:00 вечера прекратился после того, как наши подразделения подавили цель огнем из крупнокалиберного пулемета.

Всего вчера на Донецком направлении враг нарушил режим перемирия 4 раза, добавил Лысенко.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 октября боевики 15 раз нарушили "перемирие". В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.