Ответка на Светлодарской дуге. Силы АТО в очередной раз дали по зубам боевикам

Террористы пытались сблизиться с позициями ВСУ, но были вовремя замечены.

Украинский военный, иллюстрация Facebook полка «Азов»

После ряда ощутимых, боевики снова попытались прощупать позиции украинских военных и получили по зубам.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на Светлодарской дуге в районе высоты 223.7 — группа оккупантов попыталась сблизиться с передовыми позициями ВСУ для внезапного обстрела, была своевременно выявлена боевым охранением и отогнана огнём дежурных огневых средств.

Восточнее Троицкого также под прикрытием огня ЗУ-23-2 группа боевиков, выдвинувшаяся со стороны Калиново, пыталась окопаться в нейтральной зоне — была отогнана огнём передовых подразделений ВСУ.

Однако боевики продолжают массированные миномётные обстрелы, в том числе из 120-мм миномётов, позиций сил АТО в районе Попасной, на участке Новозвановка— Катериновка, также с использованием БМП, БТРов, и станковых гранатомётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее стало известно, что на позиции боевиков в районе Дебальцево в немалом количестве зашли гости из-за "поребрика".