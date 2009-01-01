Ответка под Мариуполем. Силы АТО отбросили боевиков на исходный рубеж

Террористы пытались оттеснить боевое охранение ВСУ у Пикуз

Артиллерия сил АТО под Мариуполем https://twitter.com/DefenceU

В течение прошедших выходных (11—12 февраля)оккупанты вели обстрелы по передовым позициям сил АТО по всему приморскому участку от Павлополя до Широкино. Боевики использовали автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты, станковые и ручные гранатомёты, зенитные установки.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, неоднократно на данном направлении фиксировалось использование противником бронемашин для обстрела передовых позиций украинских войск. Так, юго-западнее Саханки, оккупанты вели из двух БМП-2 интенсивный огонь из 30-мм автоматических пушек с замаскированных позиций по передовым опорным пунктам ВСУ на высотах севернее Широкино по восточной и северо-восточной окраине самого посёлка.

В районе Пикузы (быв. Коминтерново) противник после миномётного обстрела попытался оттеснить боевое охранение ВСУ северо-западнее посёлка силами двух мелких пехотных групп — по 10-12 человек, при поддержке огня крупнокалиберных пулемётов. После открытия ответного огня группы противника отошли на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем не хватает боевиков, в "морпехи" ДНР берут воров и алкашей.