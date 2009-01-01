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Ответка под Мариуполем. Силы АТО отбросили боевиков на исходный рубеж

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Террористы пытались оттеснить боевое охранение ВСУ у Пикуз

артиллерия, АТО, Мариуполь -31
Артиллерия сил АТО под Мариуполем https://twitter.com/DefenceU
В течение прошедших выходных (11—12 февраля) на Мариупольском направлении оккупанты вели обстрелы по передовым позициям сил АТО по всему приморскому участку от Павлополя до Широкино. Боевики использовали автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты, станковые и ручные гранатомёты, зенитные установки.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, неоднократно на данном направлении фиксировалось использование противником бронемашин для обстрела передовых позиций украинских войск. Так, юго-западнее Саханки, оккупанты вели из двух БМП-2 интенсивный огонь из 30-мм автоматических пушек с замаскированных позиций по передовым опорным пунктам ВСУ на высотах севернее Широкино по восточной и северо-восточной окраине самого посёлка.

В районе Пикузы (быв. Коминтерново) противник после миномётного обстрела попытался оттеснить боевое охранение ВСУ северо-западнее посёлка силами двух мелких пехотных групп — по 10-12 человек, при поддержке огня крупнокалиберных пулемётов. После открытия ответного огня группы противника отошли на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем не хватает боевиков, в "морпехи" ДНР берут воров и алкашей.

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Тымчук, Информсопротивление, Пикузы, Мариуполь, Коминтерново, обстрелы, ответка
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