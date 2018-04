"Ответственность — на РФ". Вице-президент ПАСЕ объяснил важность решения Ассамблеи по Донбассу

Украину никто не сможет упрекнуть за любое событие или управленческое воздействие на неподконтрольной территории, отметил нардеп.

После решения ПАСЕ по Донбассу с Украины снимается ответственность за все преступления, совершенные на захваченной территории, подчеркнул нардеп Reuters

Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы того, что часть Донбасса фактически находится под контролем Россия, важно, в частности, поскольку с Украины снимается ответственность за все преступления, которые совершены на неподконтрольных территориях.

Теперь ответственность за правонарушения несет РФ, написал нардеп, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, "никто не сможет упрекнуть Украину за любое событие или управленческое воздействие на неподконтрольной территории, но Россию — еще как".

"... Ненадлежащее гуманитарное или социальное обеспечение на неподконтрольной территории, чем часто упрекали Украину некоторые западные политики или даже лидеры, становится проблемой России", — отметил политик.

Ранее стало известно, что ПАСЕ официально закрепила за оккупированными районами Донбасса статус "territories under effective control by the Russian Federation" (территории под фактическим контролем Российской Федерации).

