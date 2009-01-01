"Отжимают свою территорию". Российский журналист рассказал о ползучем наступлении ВСУ на Донбассе

С точки зрения тактики ВСУ действуют осмысленно, пишет Бабченко.

Украинские военные на Донбассе 72-Гвардійська-ОМБР

Причина нынешнего обострения на Донбассе — в украинском так называемом ползучем наступлении . Это тактика ВСУ, которую они применяют в течение последнего года.

Об этом известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко написал в материале на newtimes.

"С точки зрения тактики ВСУ действуют осмысленно: не просто отжимают обратно свою территорию, но и занимают при этом какие-то ключевые точки. Например, тот, кто владеет той же авдеевской промзоной, имеет огневой контроль над Ясиноватской развязкой. А тот, кто контролирует развязку, тот контролирует трассу Донецк — Горловка, соединяющую два самых крупных города ДНР. Сейчас подразделения ДНР этой трассой пользоваться практически не могут, и военное сообщение между двумя центрами остановлено", — написал он.

"С другой стороны, операции ВСУ по возврату территории имеют смысл в том случае, если дальнейшая цель — большое наступление. Потому что, рассуждая стратегически, тут же приходишь к выводу: тактикой ползучего наступления получить обратно Донецк и все оккупированные территории не удастся. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения: Россия может закрывать глаза на отжатую высотку, деревеньку или промзону, даже если она и доставляет столько неприятностей. Но как только Украина попробует войти в Донецк — туда сразу же будут введены регулярные части российской армии", — добавил Бабченко.

Напомним, ранее Тука оценил вероятность масштабного наступления РФ на Донбассе.