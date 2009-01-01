Панама выдала Каськива Украине

Бывшего чиновника доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры.

Владислав Каськив УНИАН

В ночь на вторник, 1 ноября, в Украину из Панамы экстрадировали бывшего главу Госинвестпроекта

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что экс-чиновника доставили в главное следственное управление ГПУ, продолжаются следственные действия.

"… подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн гривен", — отметил генпрокурор.

Напомним, Украина объявила Владислава Каськива в международный розыск по ст. 191 (хищение) и другим служебным преступлениям. По информации МВД, он вывел из страны более 250 млн гривен.

Экс-чиновника задержали в Панаме в сентябре 2016 года, позже суд арестовал его с возможностью выйти на свободу под залог в размере 600 тыс. долларов, тот внес необходимую сумму. Потом Каськив подал ходатайство о политубежище, но панамские власти решили не предоставлять ему статус политического беженца.