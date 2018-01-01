Парасюк объяснил, кому в Украине выгодно продолжение войны на Донбассе

Украинцы не пугливые, отметил народный избранник.

Владимир Парасюк полагает, что продолжение войны на Донбассе выгодно коррупционерам http://person.org.ua

Народный депутат Владимир Парасюк считает, что в Украине продолжение войны на Донбассе выгодно коррупционерам.

Взяточники зарабатывают на противостоянии, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"Коррупционеры, которые зарабатывают на этой войне и с помощью этой войны держат общество в страхе. Но украинцы не пугливые", — ответил он на вопрос, кому, по его мнению, с украинской стороны выгодно продолжение войны.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов говорил "Главреду", что политически продолжение войны на Донбассе невыгодно ни нашей стране, ни России, она ведет к огромным потерям, но на локальном уровне есть люди на обеих сторонах, кому продолжение конфликта выгодно.