Парасюк сказал, чего очень боится Порошенко

Президент просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей", отметил нардеп.

Петр Порошенко "очень боится потерять власть", сказал Владимир Парасюк УНИАН

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что президент Петр Порошенко "очень боится потерять власть".

Украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"И когда общество считает, что власти плевать на людей, то это неправда. Они вас боятся", — отметил собеседник.

По словам нардепа, бывали случаи, что он видел, как в Верховной Раде "какой-то политик читал комментарии под своим постом, и на его глазах было видно, что ему страшно". "Потому действие, которое он сделал, возмутило общество", — добавил Парасюк.

Ранее экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин говорил "Главреду", что Петр Порошенко "маниакально боится за свою жизнь", фактически у президента "в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства".