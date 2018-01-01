Парасюк в Раде подрался сразу с несколькими нардепами "Оппоблока". Видео

Инцидент произошел во время выступления "опоблоковца" Дмитрия Колесникова.
Видео потасовки опубликовано на YouTube-канале "112 Украина".
Инцидент произошел во время выступления "опоблоковца" Дмитрия Колесникова, который раскритиковал мэра Львова Андрея Садового и партию "Самопомич", после чего "Оппоблок" выступил за смещение Садового с поста главы города.
Парасюк, пытаясь прервать выступление, начал толкать Колесникова. Его оттеснили другие нардепы. После того как депутаты направились к своим креслам, Парасюка окружили несколько депутатов от оппозиции и начали избивать. Вытащил Парасюка из "мясорубки" нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза.
Это не первый конфликт Парасюка с "оппоблоковцами". В сентябре 2016 года на телеканале "112 Украина" произошла потасовка между ним и Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок"). После словесной перепалки между парламентариями в эфире Парасюк попытался прорваться внутрь помещения, где находился Вилкул. Парасюк дождался Вилкула под студией, завязалась драка. Нардепов разняла охрана. После Парасюк устроил перепалку с водителем Вилкула на парковке, пригрозив отобрать авто депутата на нужды АТО.
Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 8 июня, подрались нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Долженков и его коллега из "Народного фронта" Юрий Береза.
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